Bulgaristan Başbakanı karantinada

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Özel Kalem Müdürü Denitsa Jeleva'nın koronavirüse yakalanmasının ardından karantinaya alındı.
Jeleva’nın Covid-19 testi dün pozitif çıktı. Borisov, 17-21 Temmuz tarihlerinde Avrupa Birliği’nin ekonomik “kurtarma” paketine ilişkin toplantılara Jeleva ile birlikte katılmıştı.
Borisov’a bu sabah test yapıldığı, test sonuçlarının beklendiği bildirildi.
Ülkede hükümet karşıtı protesto gösterilerinin ardından Borisov dün 4 bakanın istifasını istemiş ve bakanların istifasının ardından kabinede değişikliğe gidilmişti.
Borisov karantinada olması nedeniyle kabine değişikliğine ilişkin parlamentoda yapılacak oylamalara katılmayacak.