Bulgaristan Başbakanı karantinada

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, özel kalem müdürünün koronavirüse yakalanması üzerine karantinaya alındı.

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Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Özel Kalem Müdürü Denitsa Jeleva'nın koronavirüse yakalanmasının ardından karantinaya alındı.

Jeleva’nın Covid-19 testi dün pozitif çıktı. Borisov, 17-21 Temmuz tarihlerinde Avrupa Birliği’nin ekonomik “kurtarma” paketine ilişkin toplantılara Jeleva ile birlikte katılmıştı.

Borisov’a bu sabah test yapıldığı, test sonuçlarının beklendiği bildirildi.

Ülkede hükümet karşıtı protesto gösterilerinin ardından Borisov dün 4 bakanın istifasını istemiş ve bakanların istifasının ardından kabinede değişikliğe gidilmişti.

Borisov karantinada olması nedeniyle kabine değişikliğine ilişkin parlamentoda yapılacak oylamalara katılmayacak.
 