Bulgaristan Adalet Bakanı istifasını sundu

Bulgaristan Adalet Bakanı Danail Kirilov hükümete istifasını sundu.

Bulgaristan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Boyko Borisov koalisyon ortaklarıyla görüşmesinden sonra Kirilov’un istifasının kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

2007'den beri AB üyesi olan Bulgaristan’da yargıda rüşvet iddiaları üzerine Temmuz ayında başlayan protesto gösterileri sürüyor. Kirilov göstericiler tarafından yargıda yolsuzluğu sona erdirecek reformları gerçekleştirmede başarısızlıkla suçlanıyor. Göstericiler aynı zamanda Başbakan Borisov’un ve Başsavcı İvan Gerşev’in de istifasını istiyor.

Kirilov iktidardaki merkez sağ partisi GERB’in (Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar) önerdiği yeni anayasa taslağını hazırlayanlar arasında bulunuyor. Taslak hukukçular arasında ve toplumda tartışmalara yol açmıştı.