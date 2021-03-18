Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa, sayın beyefendiyi alnından öper

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, katıldığı bir televizyon programında ilginç açıklamalar yaptı.

Uygun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek, "Bugün ulu önder Mustafa Kemal Atatürk mezarından kalksa, Atam sayın beyefendiyi alnından öper. Çünkü onun ülkem için hayal ettiği planladığı bütün projelere baktığımız zaman onların hepsini göre ve takdirle karşılar" dedi.

Uygun, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden önce kendisine destek verdiğini, seçimlerden sonra da Hakan Şükür ile kendisini ziyaret ettiklerini söyledi. Bundan sonra siyasetle ilgisi olmadığı için fazla görüşmediklerini belirten Rizespor teknik direktörü, Erdoğan'ın sadece Rizespor ile değil tüm ülke sporuyla yakından ilgilendiğini savundu.

Uygun, şöyle konuştu: "Bugün ulu önder Mustafa Kemal Atatürk mezarından kalksa, Atam sayın beyefendiyi alnından öper. Çünkü onun ülkem için hayal ettiği planladığı bütün projelere baktığımız zaman onların hepsini göre ve takdirle karşılar."

'Allah beyefendiye güç versin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize ile de yakından ilgilendiğini vurgulayan Uygun, "Galip gelince tebrik etmek için aradı kendisi sağ olsun. 'Rizesporumuza hoş geldin, ben inanıyorum ki çocuklarla beraber Rizespor'u hak ettiği yere taşıyacaksınız' dedi Cumhurbaşkanı. Allah beyefendiye güç versin. Canımızdan can versin" diye konuştu.