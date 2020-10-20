Bülent Turan'dan Akşener'e yanıt

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meral Akşener'in kendisine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

"Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi bana bağladı. İl başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialarına cevap vermesini beklerdik" diyen Turan, "Sayın Akşener, ya Ümit Özdağ'ın söylediği yanlışsa o konuda gereğini yapacaktır ya da Ümit Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır" ifadesini kullandı.

Akşener, İstanbul İl Başkanı'na ilişkin FETÖ iddiaları sonrası "Sayın Bülent Turan'ın yazdıklarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz. Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette" demişti.

Bülent Turan: Grup bile kuramayacaklar

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİP'te yaşanan gerilime ilişkin sosyal medyadan "Partisine küsen Gn Bşk, Mv istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma. Bekleyin, Grup bile kuramayacaklar!" açıklamasında bulunmuştu.