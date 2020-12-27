Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye: Artık kimseye bir şey vermeyeceğim...

Bülent Ersoy, bağışlayacağını açıkladığı kürkleri istemeyen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yönetimine tepki göstererek, "Artık kimseye bir şey vermeyeceğim. Benim iyi niyetimi böyle reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim" dedi.

Önceki gün Nişantaşı'nda bir kürkçüde görüntülenen Bülent Ersoy, vasiyetinden çıkardığı ÇYDD'nin yönetimini eleştirdi.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın aktardığına göre Ersoy, bağışlayacağı kürkleri istemeyen kurum için, "Artık kimseye bir şey vermeyeceğim. Benim iyi niyetimi böyle reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim" dedi.

‘Ciğerlerimden rahatsızım ve kimse benim hayvan sevmediğimi söyleyemez’

Derneğin kurucularından rahmetli Türkan Saylan'ı çok sevdiğini ve saygı duyduğunu dile getiren sanatçı, "Bu, onun emanetini devralanların bağnazlığı. İyi niyetim yanlış yorumlandı. Kırılmadım, şimdi hiçbir şey vermeyeceğim, kendileri düşünsünler. Bu bir sektör, ben ciğerlerimden rahatsızım ve kimse benim hayvan sevmediğimi söyleyemez" şeklinde konuştu.