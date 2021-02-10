'Bülent Arınç'ın Yeniden Refah Partisi'ne geçme ihtimali yüksek'

Gezici Araştırma şirketi Başkanı Murat Gezici, KRT TV'de yaptığı açıklamada, Bülent Arınç'ın Yeniden Refah Partisi'ne geçebileceğini ileri sürdü.

"Fehim Adak'ın anma programına Arınç da katıldı. Aynı zamanda bir selamlama yaptı orada. Fatih Erbakan'a 'genel başkanım' diye hitap etti. Bu bir sinyal. AKP içerisinde huzursuzluk yaşayan Arınç, belki sığınacak bir liman arayışı içerisinde" diyen Gezici, "Arınç, Yeniden Refah Partisi'ne geçebilir mi?" sorusuna ise "Yüksek ihtimal geçebileceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.