Bülent Arınç koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç 18 günlük koronavirüs tedavisinin sona erdiğini, hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

Arınç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili dostlar; 18 günlük tedavi sürecinin sonunda bugün eşim ile birlikte hastaneden şifa ile taburcu edildik. Yüce Rabbimize hamd ve şükürler olsun. Dualarını, iyi dileklerini ve ilgilerini esirgemeyen tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler" dedi.

Arınç "Sürecin son sekiz günü hastanede çok yönlü ve yoğun bir tedavi uygulamasıyla geçti. Büyük bir fedakârlık ve özveri ile çalışan doktorundan hastabakıcısına kadar tüm sağlık personeline çok teşekkür ediyoruz. Yüce Rabbimiz şu anda bu ve benzeri hastalıklardan muzdarip olan, şifa bekleyen milletimizin tüm fertlerine acil şifalar versin, onları da sevindirsin" diye yazdı.