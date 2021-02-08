Bülent Arınç: Dünün mücahitleri müteahhit oldu

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski devlet bakanlarından Fehim Adak’ın ölüm yıl dönümünde mezarı başında yapılan anmada yaptığı konuşmada üstü kapalı bir şekilde iktidarı eleştirdi. Arınç şöyle konuştu:

“Bugün bizim en büyük sıkıntımız, maalesef dünün mağdurlarının, bugün mağrur olmasıdır. Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır. Ve bugünkü yaşantı içerisinde ne varsa, kaybetmiş olmalarıdır. Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız. Burada kalsalar bile iyi."

Geçen yılın kasım ayında katıldığı bir televizyon programında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen tepki üzerine Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etmişti.