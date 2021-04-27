Buldan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Bu sözler rezervin nereye harcandığının itirafı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan grup toplantısında konuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iktidarın aldığı 'tam kapanma' kararını ekonomik destek paketi açıklanmaması nedeniyle eleştiren Buldan, "İktidar güvenceden yoksun bir kapanma kararı aldı. İşçilere, ev kadınlarına, hizmet sektörüne desteğin olmadığı bir kapanma kararı. İnsanları evlerinde açlığa mahkum edenlere bir kez daha soruyorum insanlar taş mı yiyecek?" diye sordu.

Buldan, "128 milyar doların eritilip buharlaştırılması vurgunların en büyüğü. 128 yalan uyduruyorlar ama açıklayamıyorlar. 128 milyar doların rezervinin bir bölümünün 31 Mart yerel seçimlerinde kullanıldığı da artık sır değildir. MB Başkanı, “O SİHA’lar bedava uçmuyor” dedi. Bu sözler rezervlerin aynı zamanda Suriye savaşında harcandığının, ÖSO çetelerine maaş olarak verildiğinin itirafıdır" diye konuştu.