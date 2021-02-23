Buldan: Onların onayıyla Kandil'e gidiyorduk, Soylu efendi iyi dinlesin

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meclis Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Buldan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"-Cemaatteki abilerinden çok şey öğrenmişler. Fotoğrafları gösteren bakan. Gaye nedir? Erdoğan'ın koltuğuna açıkça göz dikme meselesidir. Bu bakan Erdoğan'ın koltuğuna göz dikmiştir. Kendi içinizdeki iktidar savaşını HDP üzerinden yürütmeyin. HDP buna izin vermez çünkü.

'Erdoğan da mektubun heyecanla bekliyordu'

Toplantımızı gerçekleştirdik. Türkiye'ye geldikten sonra devlet ve hükümet yetkililerine söyledik. Bize ne dediler biliyor musunuz, 'Sizin güvenliğiniz için oradaydılar' dediler. Tüm görüşmeler kayıtlıdır. Soylu efendi iyi dinlesin.

Senin Genel Başkanın Erdoğan da bu mektubun Türkiye'ye nasıl döneceğini heyecanla, umutla bekliyordu. Bu mektuplar arşivlerde mevcuttur. Bu fotoğrafları Kandil'dekiler çekiyordu. Peki, İmralı'da çekilen fotoğrafı kim çekti? Bize kim verdi?

O salonda kimin nerede oturacağını belirleyen de bizzat Erdoğan'ın kendisiydi. Şimdi algı operasyonlarıyla sorumluluktan kaçacağınızı sanıyorsanız büyük yanılgı içindesiniz. Çözüm sürecinde bizlere vadettiklerinizi, hangi sözleri verdiğinizi, yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namerdiz.

Çözüm sürecinde Kandil'e yaptığımız onlarca ziyaretin fotoğrafları üzerinden algı yaratmaya çalışıyorlar. Dolmabahçe'de şiddetin son bulacağı demokratik müzakereye dayalı bir yol açıldı. Erdoğan iktidarını düşündüğü için bu görüntüyü reddetti. Yetmiyor vekil arkadaşımıza açıkça iftira atmaktan geri durmuyor. Bu kuyruklu bir yalandır. Milletvekilimiz Garê'ye gitmemiştir.

Garê'nin intikamını HDP'den almaya çalışıyorlar. Elinizden ardınıza koymayın."

'Her görüşme devletin onayı dahilinde yapılmıştır'

Soylu efendi bak iyi dinle, sana televizyonlarda gösterdiğin fotoğrafın hikâyesini de anlatayım.

Bu zata şimdi tane tane anlatacağım. İyi dinle iyi öğren Soylu. Biz çözüm sürecini 3 ayak üzerinden yürüttük. Birinci ayak İmralı'ydı, ikinci ayak Kandil'di, üçüncü ayak Hükümet ve Devlet kanadıydı. Her görüşme devletin ve hükümetin onayı dahilinde yapılmıştır. Onların onayıyla Kandil'e gidiyorduk.

Çekilen hiçbir fotoğrafı biz çekmedik, telefon yasaktı. İmralı'da çekilen bu fotoğrafı kim çekti, bize kim verdi? Soylu bunu araştırsın.

Görüşme trafiği böyleyken, bir anekdotu da birine kapak olsun diye söylüyorum. Dışarıda yaptığımız bir toplantı esnasında yukarıda iki İHA'nın dolaştığını gördük."