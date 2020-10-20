Buldan: Eş başkanlıktan asla vazgeçmeyeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Parlamento Kadın Grubu toplantısında konuştu.

Partisinin eş başkanlık düzenlemesine ilişkin konuşan Buldan, "Buradan diyoruz ki; eşbaşkanlık suç değildir. Kadınların eşit temsiliyet hakkı asla ve asla suç değildir, olamaz da. Asıl bunu ortadan kaldırmaya çalışan hukuk dışı operasyonlar suçtur. Sizin bugün yaptığınız haksız ve hukuksuz operasyonlar birer suç aletidir. Tekçiliğin kendisi demokrasiye ve kadınlara karşı işlenen bir suçtur. Eş Başkanlığı kaldırmaya çalışanlara hatırlatıyoruz: Siz aynı zamanda bunu yaparak kendi iddianamelerinizi yazıyorsunuz, kendi suç dosyalarınızı hazırlıyorsunuz. Gerçek adalet önünde kadınlara hesap vereceğiniz günler mutlaka gelecektir. Eş başkanlık makamını, halkın temsil mekanını fetihe gidenler, halk iradesinin kapısı önünde hırsızlık yapıp ardından namaz kılanlar üzerine çökülen her hakkın bir hesabı olduğunu asla unutmasınlar. Yaşamdan vazgeçmediğimiz gibi eşbaşkanlıktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeyi tek başkanlığa teslim etmeyeceğiz" dedi.