Buldan: Bir damat göndererek bu enkazdan kurtulamazlar

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 25 Kasım Kadın Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla mecliste kadın grubu gerçekleştiriyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, AKP’nin 18 yıllık iktidarı boyunca kadına dönük politikalarını değerlendiren Buldan, “AKP iktidarı boyunca kadın katliamları, kadına yönelik şiddet, suç ve sömürü hızlanarak arttı. Bu 25 Kasım’da da Türkiye’nin kadın hakları karnesi kara bir tablodan ibaret. 2013 yılında 237 kadın katledilirken sadece 6 yıl içerisinde bu sayı ikiye katlanmış, 2019 yılında 474 kadın erkek şiddetiyle katledilmiştir. 2020 yılının ise 10 aylık zaman diliminde bile sadece medyaya yansıyan verilere göre; 453 kadın erkekler tarafından katledilmiştir. Kelimenin tam manasıyla bu bir kadın kırımıdır, katliamıdır. Türkiye’de kadına yönelik şiddet o kadar yaygın bir hal aldı ki artık ne evler, ne iş yerleri, ne sokaklar, ne de ülkeleri kadınlar için güvenli değil” şeklinde konuştu.

'Kadınlar şiddete ve sömürüye maruz bırakıldı'

Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her gün kadınların farklı şekilde katledilmesine ya da ölüme sürüklenmesine tanık oluyoruz. Nadira Kadirova’dan Pınar Gültekin’e, Gülistan Doku’dan İpek Er’e kadar her yıl yüzlerce kadın bu ülkede erkekler tarafından katlediliyor. Çünkü kadının canına, emeğine, bedenine yönelik suçlar hiçbir yasal tedbir ve koruma ile önlenmiyor, önlenmek istenmiyor. Kadınların büyük mücadelesi sonucu imzalanan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmadığı her günün sonucunda kadınlar öldürüldü, şiddete ve sömürüye maruz bırakıldı. Yine 6284 sayılı kanun etkin bir biçim de uygulanmayarak, kadınlar savunmasız bırakılmaya çalışıldı. Üstüne üstlük bu kanunlar gibi kadın mücadelesi sonucu kazanılan nafaka hakkı da bu iktidar tarafından tartışma konusu haline getirildi. AKP iktidarı kadının can güvenliğini sağlamak yerine erkeğin cüzdanını düşünen bir yerden yaklaştı bu meseleye.”

'Çocuklar katlederken failleri ödüllendirdi'

Buldan, "İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmadı her an kadınlar öldürüldü. Kadına yönelik suçlarda erkek faile ceza vermemek için kılı kırk yarar yargı erkek suçluyu korumakta ve ona yasal destek sunmaktadır. Özellikle Kürt kadınlarına yönelik suç işleyen failler yargı ve iktidar tarafından özel bir ilgi ile korunmaktadır" diyen Buldan, "Üniformalarının arkalarına sığınan failleri aklamaktan bir an önce vazgeçin. Musa Orhan başta olmak üzere Kürt kadınlara karşı en alçak suçları işleyen kim varsa unutmayacağız. Kadına yönelik suçlarda erkek faile ceza vermemek için kılı kırk yarar yargı erkek suçluyu korumakta ve ona yasal destek sunmaktadır. Özellikle Kürt kadınlarına yönelik suç işleyen failler yargı ve iktidar tarafından özel bir ilgi ile korunmaktadır" diye konuştu.

Buldan, "Çocuklar katlederken failleri cezasızla hatta terfiyle ödüllendirdi; Uğur Kaymaz’ı öldüren 4 polis beraat ettirildi, Roboski Katliamı’nın üzerinden 9 yıl geçti, kimse yargı önüne çıkarılmadı. Sizin karneniz cinayetle katliamla, cezasızlıkla doluysa bizim karnemiz direniş, mücadele ve yeni yaşamın inşasıyla doludur. Her bir canımızın hesabını adalet önünde tek tek soracağız" ifadesini kullandı.

'İşsiz kalan kadın oranı arttı'

Pandeminin ekonomiye etkisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Buldan, şunları söyledi:

"Pandemi kapsamında açıklanan tedbirler karşısında yandaş sermayedarlar dışında toplumun bütün kesimleri hükûmet tarafından savunmasız bırakılmıştır. Vatandaş yokluğa mahkûm edildi. Esnaftan üreticisine herkes iflasla baş başa bırakıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizlik oranıyla gençlere geleceksiz bir ülke bırakıldı."

Pandemi'nin en ağır faturasının ise kadınlar tarafından ödendiğini söyleyen Buldan, işsiz kalan kadın oranının arttığını belirterek, kadına karşı şiddet olaylarının da arttığının altını çizdi. Buldan, "Kadına şiddet katlanarak artıyor, kadınların sığınma evlerine alınması zorlaştırılıyor" dedi.

Buldan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını hatırlatarak, "Bir damat göndererek bu enkazın altından kurtulabileceklerini sanmasınlar. Adalet önünde mutlaka hesap verecekler. Bu hesabın faturasını AKP-MHP iktidarının bizzat kendisi ödeyecektir" sözlerini kaydetti.

'22 kadın vekilimize gelen fezleke sayısı 475'

"22 kadın vekilimize gelen fezleke sayısı 475'tir. Ancak halk iradesine darbe vuranlar şunu çok iyi bilsinler ki asla başaramayacaklar. Gidin Amed'de Mardin'de Van'da halka sorun kadınlara, gençlere, en iyi cevabı size vereceklerdir."