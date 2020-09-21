Buket Uzuner’den ‘Atiye’ dizine intihal davası

Yazar Buket Uzuner, Netflix yapımı “Atiye” dizisi hakkında İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde intihal davası açıktı.

Uzuner dava dilekçesinde yapımcılığını OG Prodüksiyon’un üstlendiği “Atiye” dizisinde “Tabiat Dörtlemesi” olarak bilinen “Su”, “Toprak”,”Hava”, “Ateş” adlı romanlarının hepsinde ana karakter olan ‘Defne Kaman’ ve anneannesi ‘Umay Nine’nin izinsiz ve sözleşmesiz kullanıldığını belirtti.

Uzuner bu davanın intihaller için örnek oluşturacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bilindiği gibi bir roman ve senaryonun temeli onun ana karakterleridir ve olayların akışı yoğunluklu olarak ana karakterlerin belirlediği bir yolda gelişir. Bu gerek edebiyatçılar gerek senaryo, film ve dizi sektöründe çok bilinen bir teknik konudur. ‘Atiye’ dizisinin senaryosu, Buket Uzuner’in ‘Defne Kaman’ın Maceraları – Toprak’ romanının ana karakterleri üzerine farklı adla kurulduğu ‘Atiye’ dizisi, yazarın ‘Su’, ‘Hava’ ve aynı serinin yazmakta olduğu ‘Ateş’ adlı eserlerine karşı bir fikrî ihlalidir.

‘Atiye’ dizisi senaryosundan Buket Uzuner’den izinsiz ve habersiz alınan (arkeolog, anne, kız kardeş gibi) ana ve yan karakterler (bunların adları değiştirilmiş) olayın örgüsü ve gidişatı çıkarıldığında geriye ‘Atiye’ diye bir dizi kalmamaktadır. Burada açık ve net bir intihalden ziyade Buket Uzuner’in sevilen romanının ustaca değiştirilerek işlenmesi ve bundan bir senaryo çıkarılması söz konusudur. Buna rağmen yapımcılar kamuoyunu yanıltmamışlar ve kamuoyu bu dizinin ‘Toprak’ romanı ve dört elementin karakterleri ve konusunun değiştirilerek işlenmesi olduğu farkına varmış ve bunu sosyal medyada dile getirmiştir.”