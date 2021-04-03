Buket İlhan'ın ölümüyle ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Konya'da kaybolduktan bir gün sonra Ereğli'de boş bir arazide silahla vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Bahriye Buket İlhan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili İlhan'ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Batuhan B. ile arkadaşı Serkan Ş. ve onun babası Abdullah Ş. gözaltına alınmıştı. Batuhan B. ifadesinde İlhan'ın intihar ettiğini öne sürerek, "Panikleyip, arkadaşım Serkan Ş.'yi aradım. Serkan, babası Abdullah Ş. ile geldi. Tabancayı onlara vermiştim. Saklamışlar'' dedi.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bahriye Buket İlhan'ın olayın yaşandığı arazide kapalı halde bulunan cep telefonu da incelemek üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.