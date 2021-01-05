Bugün doğum günü: Berkin hep 15'inde...

Haziran Direnişi'nde polisin hedef gözeterek attığı gaz bombası kafasına isabet ettiğinde henüz 14'ündeydi Berkin.

269 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi.

Aramızdan ayrıldığında 15 yaşındaydı Berkin...

Bugün Berkin'in doğum günü. Ailesi, doğum günü dolayısıyla paylaştığı mesajda "Yaşasaydı 22 yaşında olacaktı. Berkinimiz büyümüyor, geçen zaman yaralarımızı iyileştirmiyor Senin için, bütün çocuklar için asla vazgeçmeyeceğiz İyi ki doğdun oğul, daima bizimlesin, daima seninleyiz" ifadesini kullandı, ablasının sesiyle hazırlanan bir de video paylaştı.