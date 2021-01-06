Bugün davası görülen Hendek katliamında neler olmuştu?

Sakarya’da MÜSİAD Şube Başkanı’nın sahibi olduğu havaifişek fabrikasındaki işçi katliamının davası bugün görüldü. 3 gün sürecek davanın bugünkü duruşmada sanıkların tutukluluğuna devam kararı verildi ve bir sonraki duruşma 15 Mart olarak belirlendi.

6 ay önce gerçekleşen olay ihmaller zinciri, patronun iktidarla ilişkisi, birkaç gün sonra askerlerin de bir başka patlamada hayatını kaybetmesi gibi olaylar nedeniyle hayli tartışılmıştı.

7 işçi, 3 asker ve MÜSAİD'ın moral yemeği...

7 işçinin yaşamını yitirdiği faciadan bir hafta sonra patlayıcıların imhası sırasında ikinci bir patlama yaşanmış ve 3 asker yaşamını yitirmişti.

Olay fabrikadaki patlamanın yaşandığı gün MÜSİAD'ın düzenlediği "moral yemeği" ve fabrikanın daha önceki 8 patlamaya rağmen yıllarca korunmasıyla akıllara kazındı. İş güvenliği uzmanı ifadesinde "patlamaması mucizeydi" demişti.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde geçen Temmuz ayında havaifişek fabrikasında meydana gelen patlama ve bir hafta sonra imha sırasında ikinci patlama facianın göz göre göre geldiğini ve patronların nasıl korunduğunu ortaya koymuştu.

Hendek’teki Coşkunlar havai fişek fabrikasında 3 Temmuz günü meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi yaşamını yitirdi, 127 kişi ise yaralandı.

İşçiler henüz kayıp yakınlarına ulaşmaya çalışırken, MÜSİAD tarafından ilçede patrona “moral yemeği” verildi. MÜSİAD Sakarya Başkanı Yaşar Coşkun'a ait havai fişek fabrikasında yaşanan patlamadan birkaç saat sonra, Hendek ilçesinde MÜSİAD Genel Başkanı ve şube başkanlarının da bulunduğu heyetin, “moral yemeği” vermesi büyük tepkiye yol açtı.

6 gün sonra ikinci patlama

Aradan bir hafta geçtikten sonra 9 Temmuz’da kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların kamyondan indirildiği sırada meydana gelen ikinci patlamada ise 3 asker yaşamını yitirdi, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralandı.

Fabrikadaki patlamanın nasıl göz göre göre geldiği ise iş güvenliği uzmanlarının ifadeleriyle ortaya çıktı. Patlamadan önce Mayıs ayında istifa eden bir iş güvenliği uzmanı ifadesinde fabrika için "patlamaması mucizeydi" dedi ve görev yaptığı dönemde gözlediklerini, yaşadıklarını anlatırken "her tespit ettiğimiz sorun için zabıt tutamıyorduk" diye belirtti. İş güvenliği uzmanı olay günü Sakarya'da olduğunu ancak güvenli olmadığını bildiği için fabrikanın olduğu bölgeye gitmediğini de söyledi.

Yıllarca AKP tarafından korundu, işçileri suçladı

AKP'li isimler ve Erdoğan’la yakınlığı bilinen Yaşar Coşkunlar’ın patronu olduğu fabrikada daha önce 8 ayrı patlama yaşanmasına karşın hiçbir önlem alınmamış ve AKP tarafından fabrika sahipleri kollanmıştı.

Fabrikada ne zaman "kaza" olsa, AKP'li patronun işçiyi suçladığı, kayıtlara iş kazası olarak birden fazla kez geçmesine rağmen hiçbir ceza almadığı ortaya çıkmıştı.

Patron her yaşanan facianın ardından fabrikanın adını değiştirerek yoluna devam etmişti: Coşkunlar, Büyük Coşkunlar, Venüs Coşkunlar…

Coşkunlar ilk ifadesinde suçu iş güvenliği uzmanları ve işçilere atmış ve olayda yaşamını yitiren işçilerin aileleri için "Cenazeyi almadan tazminat peşine düşenler var" diye konuşmuştu.

Dava bugün başladı

Daha sonra tutuklanan patron Yaşar Coşkun bugün hakim karşına çıktı. Davada Coşkun ile birlikte fabrika sorumlu müdürü A.A., Fabrika Müdürü ve Genel Ustabaşı H.A.V., Genel Ustabaşı E.Ö., İş Güvenliği Uzmanı A.B. ile tutuksuz sanıklar; diğer fabrika sahibi A.R.E.C. ve Sorumlu Personel A.Ç. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. Davanın 3 gün sürecek duruşmasında 108 müşteki dinlenecek. Sanıklar hakkında 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor. Bugünkü duruşmada sanıkların tutukluluğuna devam kararı verildi ve bir sonraki duruşma 15 Mart olarak belirlendi.