Bugün 23 kişi yaşamını yitirdi, 1003 yeni vaka kaydedildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 23 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

1003 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Buna göre ülkede salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 323'e yükseldi, toplam vaka sayısı 210 bin 965'e ulaştı.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1182, entübe hasta sayısı 402 olarak açıklandı.

Koca: Küçük azalmalar devam ediyor

Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor" dedi.