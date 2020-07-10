Bugün 23 kişi yaşamını yitirdi, 1003 yeni vaka kaydedildi

Türkiye'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 23 kişi yaşamını yitirdi, 1003 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 23 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 

1003 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Buna göre ülkede salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 323'e yükseldi, toplam vaka sayısı 210 bin 965'e ulaştı.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1182, entübe hasta sayısı 402 olarak açıklandı.

Koca: Küçük azalmalar devam ediyor

Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor" dedi.