Bugün 23 kişi yaşamını yitirdi, 1003 yeni vaka kaydedildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 23 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
1003 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Buna göre ülkede salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 323'e yükseldi, toplam vaka sayısı 210 bin 965'e ulaştı.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1182, entübe hasta sayısı 402 olarak açıklandı.
Koca: Küçük azalmalar devam ediyor
Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor" dedi.