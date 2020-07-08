Bugün 22 kişi yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı 1041

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında bugünkü verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte Türkiye'de 22 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1041 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1172'ye yükseldi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı yorumda "Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır" dedi.

İstanbul 'pik'i tamamladı

Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Bakan Koca, bazı illerin vaka sayısındaki pik seviyelerine ilişkin verileri açıkladı. Koca İstanbul'un pik seviyesinden düşüşe geçtiğini söyledi.

Filyasyon çalışmalarında vaka artışının düğünlerden kaynaklandığını gördüklerini söyleyen Koca, asker uğurlamalarının da 8 ilde yasaklandığını belirtti. Koca "Din görevlilerimiz, cenaze merasimi, taziye, mevlid ve toplu ibadetten kaynaklanan riskleri önlemek için çalışmalar başlatmıştır" dedi.

Koca şunları kaydetti:

- "Düğün nişan gibi törenlerde toplum sağlığı açısından gözlemci bulundurmak için hazırlık vardır."

- "Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep ve Urfa başta olmak üzere bazı illerimizde vaka sayısı pik seviyesinde. Buradaki vaka artışlarının hala tedbirlerle düzeleceğini düşünüyoruz"

- "İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tabloda, İstanbul’un piki tamamladığını, giderek aşağı düşen bir tablo olduğunu görüyoruz. Ama Anadolu’daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren, Eskişehir, Sakarya ve Ankara gibi bu piki tamamlamadığını, yeni yeni pik dalgasına ulaştığını görmüş oluyoruz."

'En çok vaka İstanbul'da, en az vaka Tunceli'de'

- "İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir illerimizde 5. haftada piki yaptığımızı görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizde, Trabzon 6. haftada, Kayseri 7. haftada, diğer illerimizde 14., 15., 16. ve 17. haftalarda piki oluşturma döneminde olduğunu görüyoruz."

- "Anadolu’da hâlâ birinci dalga devam ediyor. Sayılardaki artış da, pikini tamamlayan illerin stabil olduğunu Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da pikini tamamlama durumunda olan illerimizdeki artışta, toplam vaka sayımızın düşmemesine sebep olmakta."

- "Son 3 gün ortalamasıyla, en çok vakanın görüldüğü 7 ili söylemek istiyorum: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bİlecik."

Bakan Koca, Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirlerin henüz netleşmediğini ancak il bazında bazı kısıtlamaların sözkonusu olabileceğini belirtti.

'31 Ağustos'ta uzaktan eğitim kararı verilebilir'

Koca "31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde bir farklılık olursa online, uzaktan eğitim gibi birtakım yöntemler önerilebilir Bilim Kurulu'ndan. Salgının seyrinde bir farklılık sözkonusu olursa eğitim devam eder ama uzaktan eğitim, online eğitim ya da hibrit olarak devam eder" dedi.

Bilim Kurulu'nun hiçbir üyesi ödenek almıyor

Bakan Koca "Bilim Kurulu'ndan hiçbir üye hiçbir ödenek almamaktadır, tamamen gönüllülük esasıyla çalışmaktadır" dedi.