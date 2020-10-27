Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı!

İYİP İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın hakkında "FETÖ" imasında bulunduğu İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kavuncu'nun açıklaması şöyle:

"Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, Savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim.

Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler.

Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım."