'Buğra Kavuncu FETÖ'cü' demişti: Belgeleri savcılığa teslim edeceğim

İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya "FETÖ'cü" diyen ve bu sözlerin ardından partiden ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Kavuncu'ya ilişkin belgeleri savcılığa vereceğini söyledi.

Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye konuşan Özdağ, ilgili soruşturma nedeniyle “Savcılığa giderek elimdeki belgeleri teslim edeceğim” dedi.

'Görüntüleri izleyeceğiz'

Öte yandan Selvi, yazısında HDP-CHP-İYİP anayasa görüşmelerine ilişkin, "Bence Meral Akşener, Ümit Özdağ’ı hafife aldı. Ümit Özdağ sarsmaya devam edecek. Özellikle de İYİ Parti’nin HDP ile Anayasa çalışması yaptığı iddiasının peşini bırakmamakta kararlı. Bu konuda sesli ve görüntülü kayıtları sosyal medyada izlemeye devam edeceğiz gibi" iddiasında bulundu.