Buğdayın ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı kararına göre, ülke ve ülke gruplarına bağlı olarak, kapsam dahilindeki ürün çeşitlerinin ithalatında uygulanan %0, %25, %35 ve %45 oranındaki gümrük vergileri 31 Aralık'a kadar sıfırlandı. Karar, bugün yürürlüğe girdi.

Türkiye un ve bakliyat yardımı yapacak

Bu sabah yayımlanan Resmi Gazete'de Türkiye, Suriye başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere 110 bin ton un ve bakliyat yardımı yapacağı duyuruldu. Tedarik için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü görevlendirildi.

Yardım duyurusu ile yardım için belirlenen benzer ürünlere gümrük vergisinin sıfırlanması dikkatlerden kaçmadı.