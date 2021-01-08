'Bu yürek hiç susmayacak...'

Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe, bundan 25 yıl önce takip ettiği bir haber sırasında gözaltına alınarak işkencede katledilmişti.

'Bu haberi mutlaka takip etmeliyim arkadaşlar'

8 Ocak 1996 günü Ümraniye cezaevinde öldürülen iki devrimcinin cenaze töreni vardı. Haberi takip edecekler listesinde adı olmayan Metin Göktepe büyük bir inatçılıkla habere yazdırdı kendini ve ekledi “Bu haberi mutlaka izlemeliyim arkadaşlar.”

Haberi yaparken iş bölümü yaptığı muhabir arkadaşlarından ayrılan Metin Göktepe, diğer basın kuruluşlarından arkadaşlarıyla cenazeyi takip etmek için elinden geleni yaptı. Herkes polislerin “sarı basın kartı zorunluluğuna” ikna olurken, o inatçılığını sürdürdü ve polisler tarafından engellenip gözaltına alındı.

Gözaltında alındıktan sonra Eyüp Kapalı Spor Salonu'na götürüldü.

Burada defalarca polislerin vahşice saldırısına maruz kaldı. Olayın görgü tanıkları, polislerin “gazeteciye özel muamele” yapılmasını istemelerine defalarca şahit oldular.

Gözaltında maruz kaldığı bu işkence sonucu yaşamını yitirdi Göktepe…

'Gözlerim görmüyor' dedi ama...

Göktepe’nin “gözlerim görmüyor, durumum iyi değil” sözleri de fayda etmedi. Polisler, yoğun işkence sonrasında fenalaşmasına rağmen hastaneye götürmeyince, genç gazeteci Göktepe hayatını kaybetti.

Her şey ortadaydı, ancak önce dönemin Başbakanı Tansu Çiller, “gözaltında bile değilmiş”, "teröristmiş", "militanmış" dedi. Sonrasında dönemin İçişleri Bakanı da benzer açıklamalarda bulundu. “Çay bahçesinde öldü” denildi, “duvardan düştü” denildi.

'Beyin kanaması ve kırık bir kaburga'

Ancak bu söylemlerin hiçbirinin doğru olmadığı çıktı ortaya. Metin, kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetmişti. İşkence sonucunda vücudunun her yeri morluklar içindeydi. Bir kaburgası da işkence sırasında kırılmıştı Metin’in…

'Cinayeti polis işlemiştir tabirini beğenmiyorum'

Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olayla ilgili yaptığı açıklamada "Cinayeti polis işlemiştir tabirini beğenmiyorum. Hadiseleri kendi sınırları içinde mütalaa etmeliyiz. Münferit hadiselerden netice çıkarırken, devleti yargılamayalım. Yargılanacak olan suçu kim işlemişse odur. Polis teşkilatını yargılamamız yanlıştır. Ama üstünde polis üniforması olan A veya B şahsı işlemişse, yakasına yapışırız. Cinayet örtbas edilemez" dedi.

49 polis yargılandı

Olayın ardından İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan fezlekede 49 polisin yargılanması istendi. Daha sonra dava İstanbul’dan Aydın’a alındı. Kısa süre geçtikten sonra dava bu ilden Afyon'a alındı.

Mahkeme 24 Ocak 1997 tarihinde müdahil avukatların haberi olmadan sanık polislerin ifadelerini gizlice aldı.

Sadece 6 polis 'ceza' aldı

Metin'in ölümünün ardından yargılanan 49 polisten sadece altısı, 7 yıl 6 ay gibi düşük bir hapis cezasına çarptırıldı. Polisler, daha sonra çıkan af yasasından yararlanarak 1 yıl 8 ay hapis yattıktan sonra serbest kaldı.