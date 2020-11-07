'Bu sefer kriz aile içinde'

Gazeteci Murat Yetkin yetkinreport.com sitesinde yer alan bugünkü yazısında Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını değerlendirdi.

Yetkin Albayrak'ın istifasının getirdiği krizin diğerlerinden ayrıldığını ve bu defa krizin aile içini vurduğunu belirttiği yazısında kulislerde Albayrak'ın yakın çevresine "keşke bu işe girmeseydim" dediğinin konuşulduğunu belirtti.

Bakan'ın istifasının Erdoğan'a 40 civarında vekilin AKP'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne geçmeye hazırlandığı bilgisinin iletilmesinin ertesine rastladığını da belirten Yetkin'in yazısının ilgili yerleri şu şekilde:

"Erdoğan 8 Kasım’da AK Parti Kocaeli İl Kongresinde konuşacaktı. Koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle çoğu toplantı iptal ediliyorken Erdoğan İl Kongrelerinde konuşuyor, bu da hükümet kontrolündeki bütün TV kanalları tarafından baştan sona yayınlanıyordu.

Erdoğan’ın evden iki saat gecikmeyle çıktığı, Kongreye iki saat geç gittiği haberi var.

Erdoğan konuşmasında ne bütün dünyayı etkileyen ABD seçimlerinde Biden’in başkan seçilmesinden, ne de ekonomideki durumdan söz etti. İzmir depreminde CHP’nin yerle bir olduğu gibi pek karşılığı olmayan bir konuyu öne çıkardı.

O arada Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan 30-40 AK Partili vekilin, Albayrak’ın görevde kalması halinde istifa ederek DEVA ve Gelecek Partisine geçeceği iddiasını soruşturmasını istediği haberi yayıldı.

Bu gelişmelerden birkaç saat sonra da, hiç alışık olunmadık şekilde instragram üzerinden, Albayrak’ın istifası haberi gündeme düştü.

Saatler sonra AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mehmet Muş’un Cumhurbaşkanının istifayı kabul etmemesi temennisi üzerinden Albayrak’ın istifa ettiği doğrulanmış oldu. Bakanlar Kurulunda değişiklik söylentileri de bundan sonra çıktı. Keza Albayrak’ın bir süredir MB konusunda Erdoğan’a eksik bilgi verdiği söylentisi de. Şimdi gözler piyasaların nasıl tepki vereceğinde.

Nasıl yorumlamalı?

Ekonomi yönetimindeki sorun artık gizlenemez duruma geldi. Albayrak’ın Soylu etkisi yaratamadığı görüldü. Soylu istifasını açıkladığında on beş dakika içinde sevenleri sokakları doldurmaya başlamıştı. Albayrak’a atfen yayınlanan istifa mektubu birkaç saat içinde 600 bin “like” aldı. Albayrak’ı savunmak ya kendi maiyetindeki görevlilere ya da ancak onun sayesinde hâlâ orada burada köşe yazdırılan birkaç dönem gazetecisine kaldı. AK Parti içinde “damat” Albayrak’ı sevmeyen ama korkudan bunu dile getiremeyenler rahat nefes almıştır ama siyasi hasar bu defa Erdoğan’ın ailesinin içinde.

Albayrak istifasıyla bundan sonra ekonomide olacaklardan kendisinin sorumlu olmadığını “Allah sonumuzu hayreylesin” diye biten istifasıyla beyan etti. Artık kalsa bile bütün sorunların kaynağının o olmadığı bilinecek. Yakın çevresine “keşke Enerji bakanlığında kalsaydım, bu işe hiç girmeseydim” diye yakındığı konuşuluyor Ankara kulislerinde.

Ekonominin yönetilemediği ortaya çıktı. Şimdi AK Parti iktidarının psikolojik operasyon ekipleri devreye girecek, Erdoğan’ın haberi olmayan bu istifanın dahi bir “büyük stratejinin” parçası olduğunu söyleyeceklerdir.

Malî kriz giderek ekonomi krizine dönüşüyor, o da siyasi krize dönüşme işaretleri veriyor. Saklanacak yeri kalmadı."