'Bu memleket de bu ova da bizim! Geldiğiniz gibi gideceksiniz'

Çarşamba Ovası’nda, Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji’nin kurduğu biyokütle enerji santraliyle ilgili Samsun Valiliği’nce verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali için açılan dava da dahil santrale karşı tüm itirazlar sürerken geçen ay kazan temizleme ve test çalışmalarına başlayıp kirli ve sıcak atık sularını bölgedeki Abdal Deresi’ne deşarj eden ve bölgede yoğun hava kirliliğine yol açan santralle ilgili yöre halkından Murat Şenel, Recep Yavan, Seyfettin Yavan, Mehmet Değerli’nin açtığı dava sonucu yeni bir bilirkişi heyeti oluşturdu.

Tokat GOP Üniversitesi’nden Prof. Dr. Öğr. Üyesi Yakup Budak ve Dr. Öğr. Üyesi Yasin Bedrettin Karan, Sinop Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Can Canoğlu ve Doç. Dr. Emre Elmas, SAMÜ’den Dr. Öğr. Üyesi Hasan Aksu ve Samsun OMÜ’den Doç. Dr. Andaç Akdemir’den oluşan bilirkişi heyeti 18 Kasım tarihinde santralde inceleme ve keşifte bulunacak.

'18 Kasım'da ovamıza sahip çıkıyoruz'

Çarşamba Çevre ve Çiftçi Eğitim Derneği (ÇARÇED) üyeleri ve yöre halkı Çarşamba’da bugün yaptığı basın açıklamasıyla halka, bilirkişi heyetinin geleceği 18 Kasım tarihinde Ova’ya sahip çıkma çağrısında bulundu. ÇARÇED Başkanı Mustafa Deniz, yıllardır sulama ve içme suyuna, drenaja muhtaç yurttaşların tüm olumsuzluklara rağmen sebze, meyve, fındık, çeltik üretiminde üst düzey üretim yaptıklarını, Ova’ya kurulan termik santralle halka zehir solutulduğunu, arazilerinin küle boğulduğunu belirterek akciğer hastalıkları ve kanser riskine dikkat çekti.

“Devletin halk adına iş yapması beklenen memurları, sivil toplum kuruluşları, Toprak Koruma Kurulu, 1. sınıf tarım alanı olan bu toprakları korumayıp şirkete peşkeş çekmiştir. Belediye yetkilileri imar mevzuatına aykırı bu tesisin yapımına depo ruhsatı ile yol vermiş, devamında termik santralin usulsüz ruhsatını entegre tesis ruhsatına çevirerek sanayi tarihine geçecek bir usulsüzlüğü, haksızlığı kendini seçen halka dayatmıştır. Vatandaşa 75 m2’den büyük, 7.5 m’den yüksek bina yaptırmayan belediye, beş santim hatalı imalata yıkım kararı alan belediye, hukuksuz zehir santralinin atık su boru hattını döşerken hizmet tabelalarını yol boyunca sergilemekten de geri durmamıştır.

'Santral şirketinin bilirkişi heyetine itirazı hukuka müdahaledir'

Enerji nakil hatlarına ait direkleri kamu malına dikecek kadar gözü dönmüş bu sermayedarların usulsüzlüklerine karşısında yıkım kararını Valiliğe bildiren Devlet Su İşleri’nin bu kararını uygulatmayan Valilik, Kaymakamlık, Belediye ve kamu kurumları Mart 2020 tarihinden bugüne kamu malını koruyamamıştır. “ diye konuşan Deniz, tarafsızlık yemini etmiş olan bilirkişilerin şirketin proje tanıtım dosyasını “kopyala- yapıştır” yaptıkları raporlarına itirazları üzerine yeni atanan bilirkişilere karşı şirketin yaptığı “tarafsız olmayacakları” gerekçesiyle itirazın hukuka müdahale olduğunu belirtti.

'Ne istedilerse verenler, önlerine yatanlar'

Şirketin bu girişimini “Bu zamana kadar ne istedilerse verenlerden, önlerine yatanlardan, işlerini kolaylaştıranlardan farklı insan grupları ve bilgi sahiplerinden rahatsız olmuşlardır. İsterseniz mahkemelere bilirkişi olarak isimleri siz veriniz, isterseniz raporlarını da siz kaleme alıp altına imzalarını attıracağınız kişileri bulup getiriniz!” sözleriyle eleştiren Deniz, “Temiz bir çevrede yaşamak anayasal hakkımızdır, topraklarımıza sahip çıkmak hakkımızdır. Dünyanın tartıştığı çevre kirliliği ve küresel iklim değişikliğinde en az kömürlü termik santraller kadar zararlı olduğu bilimsel olarak belirlenmiş o termik santralinize karşı kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz.” dedi.

'Bu memleket de bu ova da bizim! Geldiğiniz gibi gideceksiniz'

Deniz açıklamasını şu sözlerle bitirdi: “Zehir saçan ölüm bulutlarının altında yaşamak, kazanlarınızın ateşinde yanmak, bacalarınızın küllerinde boğulmak istemiyoruz. İşbirlikçileriniz ve size karşı sonuna kadar direneceğiz. Bu memleket de bu ova da bizim! Geldiğiniz gibi gideceksiniz.”