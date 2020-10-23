'Bu kumpasa dahil olanlar hesap verecekler'

Edirne cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendilerine yönelik operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.

Bianet'in sorusunu yanıtlayan Demirtaş, "Bugünlerde bize yapılanlar yargı tarihinin en büyük siyasi kumpaslarından biridir" derken, "Ancak bilinmelidir ki, günü geldiğinde bu kumpasa dahil olan siyasiler, yargı mensupları ve medya şaklabanları yargı önünde kesinlikle hesap verecekler. Bizi hem öldürüp hem katil ilan edenlerin bizzat kendileri bu katliamların baş sorumlusudurlar" ifadesini kullandı.