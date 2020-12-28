Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme geçtiğimiz hafta 'skandal'mış gibi gözüken konuların arka planını işaret ediyor.

Derginin bu hafta yayınlanan 245. sayısında bir haftaya sığan çeşitli fotoğraf kareleri ve ifadelerin düzenin çeşitli yüzlerinin bir fotoğrafı olduğu ortaya konuluyor.

'Bu Kirli Düzen Değişmeli' manşetiyle çıkan dergi, uyuşturucu gündemiyle geçen bir haftadan sonra kimlerin uyuşturucu ticaretinden nasıl nemalandığına odaklanıp, bu ticaretin kirli geçmişine ışık tutuyor. Maraş Katliamı’nın yıldönümünde Türkeş’in evine “uzlaşı” ziyareti yapan CHP’nin uzlaşmacı politikası masaya yatırılıyor.

Düzen siyasetinin sınırlarının gösterildiği, finans sektörü ele alınırken, TKP'nin bir süredir, gündeme getirdiği "devletleştirme" kampanyasının bir ayağı olan “Finans Sektörü Devletleştirilmelidir” talebi tüm detaylarıyla ele alınıyor. Lenin'in finans kapitali anlatmak için kullandığı tabirle "kupon keserek yaşayan parazit sınıf"ın, insanca yaşamak isteyen emekçileri 'borçlandıran sistemin' mekanizmaları irdeleniyor.

Kirli düzene yakından bakarken Boyun Eğme sayfalarında Gaziantep Özel Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde geçtiğimiz hafta 12 yurttaşımızın öldüğü ve 7’sinin yaralandığı yangın ve patlama mercek altına alınıyor.

Peki isimleri basında sır gibi saklanan Sanko ailesi kim, patlama neden kaynaklandı, patlamadan sonra sağlık emekçileri ve hastalar neler yaşadı? Tüm bu sorular “İnsanımız nerede güvende olacak?” sorusuyla birlikte yanıtlanıyor.

Boyun Eğme dergisini mahallenizdeki semt evlerinden, TKP bürolarından, NHKM’lerden ve kitabevlerinden edinebilirsiniz.