'Bu Kaçak Saray’ı kurtarma hamlesidir, yeni hukuk süreci başlatacağız'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi defalarca kaçak durumuna düşmüştü. Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapılmasına ilişkin, 2014 yılında 5. İdare Mahkemesi külliyenin yapılamayacağına dair karar vermesi sonrası, tarihi alanlarda kamu binası yapılabilmesinin önünün açan 271 sayılı ilke kararı değiştirilmişti. Mimarlar Odası’nın açtığı davada 271 Sayılı İlke Kararı bir kez daha Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edilmişti.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla 271 sayılı ilke kararı iptal edilerek, yerine 1700 sayılı karar getirildi. Yayımlanan Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararı ile tarihi sitler, koruma ve kullanma koşullarının yeniden belirlendi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 271 sayılı ilke kararı yerine getirilen 1700 sayılı karar ile "hukuk cambazlığı yapıldığını" bildirdi.

'Atatürk Orman Çiftliği’nden vazgeçmeyeceğiz'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "1700 sayılı karara göre tarihi alanlarda resmi yapı yapımı için bölge kurulları karar verecek. Bu karar Kaçak Saray’ı yasallaştırma hamlesidir, Kaçak Saray kamu vicdanında meşru değildir. Kaçak Saray’ı duble kaçak yapan 271 sayılı ilke kararı Danıştay tarafından iptal edilince, saraya kılıf için 271 sayılı ilke kararı iptal edildi ve yerine 1700 sayılı karar geldi. Ne yaparlarsa yapsınlar mücadeleyi bırakmayacağız. Atatürk Orman Çiftliği’nden vazgeçmeyeceğiz. Saray kaçak, kral çıplaktır, yeni bir yargı süreci başlatıyoruz. Atatürk’ün halkına şartlı bağışla emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği’nden vazgeçmiyoruz" diyerek karara tepki gösterdi.

'Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’ne taşınmalı, bu ilke kararına da dava açacağız'

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

"271 Sayılı İlke Kararı’nın iptali ile Atatürk Orman Çiftliği alanlarında, Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine hukuka aykırı şekilde yapılan Kaçak Saray’ın katmerli kaçak haline geldiği ortaya konulmuştu. Yargı tarafından alınan Kaçak Saray’ın hukuka aykırı olduğu bir kez daha gözler önüne serilmişti. Şimdi hukuku arkadan dolanmak için yeni karar getirdiler. Mimarlar Odası olarak bu ilke kararına da dava açacağız. Atatürk Orman Çiftliği alanları Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine uygun hale getirilmelidir ve Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’ne taşınmalı. AOÇ’nin bağrından başta Kaçak Saray olmak üzere tüm hançerler çıkarılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz."