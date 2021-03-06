Bu ifadeler gündem oldu: 'Motordan yana Amerika bizi silktikçe...'

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programında konuşan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Mesut Caşın'ın kullandığı sözler küfür haberlerine konu oldu.

Caşın, "Bir müjde de ben vereyim, Hürjet'in de motoruna karar verildi komutanım. Eğitim uçağımızın motoru seçildi. Yani, motordan yana, Amerika bizi silktikçe daha çok motorlar yapacağız" derken, son cümle bazı haber siteleri tarafından "son yılların en büyük yayın skandallarından biri" şeklinde haberleştirildi, "silkmek" ifadesi küfür olarak haberleştirildi.

İşte o anlar: