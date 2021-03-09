Bu da oldu: YÖK adrese teslim kadro açmamayı karara bağladı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından hazırlanan yönetmelikte "belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar" öğretim üyesi alımları ve atama ilanlarında yazılamayacak denildi. YÖK bu kararla "torpil yapılmayacak" demek için karar almış oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikte şu ifadelere yer verildi:

“Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin 3’ücnü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez.”

Bugüne kadar sayısı kez gündem olan "adrese teslim" ilanların usulsüz olduğu ortadayken, bunun için bir yönetmelik değişikliği hazırlanması ihtiyacı, üniversitelerin içine düşürüldüğü durumu anlatması bakımından dikkat çekici.

Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız üniversitelerdeki "adrese teslim" ilanları bir skecinde şöyle parodileştirmişti. Yıldız'ın skecine konu olan habere şu linkten ulaşabilirsiniz: Trabzon Üniversitesi'nde de adrese teslim ilan verildi