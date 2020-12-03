Bu da oldu: TSK'ya Din İşleri Subaylığı geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Din İşleri Subaylığı kademesini uygulamaya hazırlanıyor.

Sadece savaş dönemlerinde kullanıldığı belirtilen ve son olarak 1974 yılında 'Kıbrıs Harekatı'nda kullanılan kadro için gerici gazete ve dernekler bir süredir çeşitli açıklamalar yapıyordu.

AKP'ye yakın Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, TSK tarafından verilen atama kararı ile hayata geçecek birim, kuvvet komutanlıklarının tamamında yer alacak.

Yeni Akit ise düzenlemenin 27 Mayıs'ta kaldırıldığını belirterek "60 yıl sonra müjde" manşeti attı.

Yeni Akit'te yer alan haberde "İlahiyat Fakültesi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanından mezun olan adayların TSK’ya kabul edilerek Din Subayı kadrosunda vazifelendirileceği" belirtildi.

"Din İşleri Subaylığı’nın tarifi, TSK’nın sayfasında "Personelin, moral, sosyal refah ve mutluluğunun arzu edildiği seviyeye ulaşması için manevi telkinlerde bulunur. Din eğitimini, ibadet ve dinî törenleri idare eder. İbadethane ihtiyaçlarını ilgili makamlarla eş güdüm sağlamak suretiyle sağlar. Din işlerini sevk ve idare eder" ifadeleriyle yer alıyor.