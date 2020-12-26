Bu da oldu: AKP Yerlikaya'nın sahte diplomasıyla gurur duyduğunu açıkladı

Mahkemenin diplomasının sahte olduğuna yönelik kararının ortaya çıkması sonrası Meclis'te "Hamza Yerlikaya" tartışması yaşandı.

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olan Hamza Yerlikaya'ya ilişkin sahte diploma iddiasını gündeme getirdi, ardından Erdoğan'ın da diplomasına ilişkin şaibe bulunduğunu dile getirdi.

Bu sözlere yanıt için kürsüye çıkan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Yerlikaya'ya ait olduğunu belirttiği lise diplomasını, Burdur Eğitim Fakültesi diplomasını ve yüksek lisans diplomalarını göstererek "Gurur duyuyoruz. Ben, burada eski milletvekilimizin ve başdanışmanımızın alnından öpüyorum, başarılarının devamını diliyorum. Asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya 2 olimpiyat, 3 dünya, 8 kez Avrupa şampiyonu. 17 yaşında grekoromende asrın güreşçisi unvanını aldı. 27 kez İstiklal Marşımızı bütün dünyaya dinletti, gurur duyuyoruz" diye konuştu.