Bu afiş nedeniyle üç genç gözaltına alındı

İstifa ettiği 8 Kasım 2020'den bu yana ortalarda görünmeyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili "Aranıyor" afişi asan üç CHP'li gözaltına alındı.

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre, CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi tarafından hazırlanan afiş 81 il örgütüne dağıtıldı. Albayrak'ın görüntüsünün yer aldığı afişe “Wanted (Aranıyor)” başlığı atıldı. Albayrak'tan Merkez Bankası rezervindeki dövizin geçen yıl kimlere, hangi kur üzerinden dağıtıldığının hesabını vermesini isteyen gençler, afişte bu konuya da atıfta bulundu.

İzmir Kemalpaşa'da söz konusu afişler nedeniyle polis merkezine çağırılan CHP'li gençler Ozan Yalçın, Salman Demir ve Cem Akbulut gözaltına alındı. Gençler Emniyet'teki ifadelerinin ardından savcılığa, oradaki sorgularından sonra da nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Gençler mahkemenin ardından serbest bırakıldı.