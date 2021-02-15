'Bu adamı kim korudu' sorusu şimdi Meclis gündeminde 

Gözaltına alındıktan sonra ifadesinde rütbesini Fethullah Gülen’in taktığını söyleyen ve "FETÖ itirafçısı" olan Serdar Atasoy’un 2020 yılındaki Yüksek Askeri Şûra’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atanması Meclis gündemine taşındı.

CHP'li vekil Yüksel Mansur Kılınç'ın soru önergesinde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve 24 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile Albay Serdar Atasoy, tuğgeneralliğe terfi ettirilmiş, aynı kararlar çerçevesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na atanmıştır. Serdar Atasoy, 2 Kasım 2020 tarihinde ise emekliye ayrılmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, 01.02.2021 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılan sorgusunda FETÖ’nün TSK içindeki mahrem yapılanmasına dahil olduğunu itiraf ederek Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanmış ve tahliye edilmiştir" denilip bu bağlamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle yedi kritik soru soruldu.

Kılınç'ın Akar'ın yanıtlaması için 7 kritik soru

1- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bangladeş’te askeri ateşe olarak görevliyken darbeci Tuğamiral Sinan Sürer tarafından “Ataşeler” adıyla oluşturulan WhatsApp grubunda yer alan ve gruba gelen darbe emrine “Emredersiniz komutanım” diyerek yanıt veren, darbe girişiminden sonra hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlamasıyla soruşturma açılan, darbeci Cemil Turhan’ın Cumhurbaşkanlığı yaver adayı listesinde 10. sırada yer alan Serdar Atasoy’un, Yüksek Askeri Şüra’da terfi ettirilmesi ve ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı gibi kritik göreve atanması YAŞ teamüllerine uygun, olağan ve normal midir?

2- Serdar Atasoy’un, 2007 yılında Kars ilinde bulunan 14. Mekanize Piyade Tugayı Mekanize Piyade Bölük Komutanı görevindeyken FETÖ’nün ‘mahrem imamı’ ile ankesörlü arama ve ardışık arama yöntemi ile irtibat kurduğuna yönelik Kars Cumhuriyet Başsavcılığının 26/10/2018 tarihinde şüpheli açısından delil mahiyetinde evrak düzenlenmesi ve sözkonusu yazının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/58327 numaralı soruşturma dosyasında bulunmasına rağmen YAŞ öncesi Serdar Atasoy hakkında neden ayrıntılı ankesör araştırması-soruşturması yapılmamıştır?

3- 24 Temmuz 2020 tarihinde tuğgeneralliğe terfi eden ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na atanan Serdar Atasoy’un şüphe üzerine İstihbarat Başkanlığı görevine başlatılmadığı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından basın mensuplarına açıklanmış ve sözkonusu açıklamalar 09.02.2021 günü çeşitli medya mecralarında yer almıştır. Atandığı göreve başlatılmayacak derecede şüphe duyulan Serdar Atasoy hakkında soruşturma neden emekliye ayrıldıktan sonra başlatılmıştır ve soruşturma için neden 01.02.2021 tarihine kadar beklenmiştir?

4- Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na atanan ancak bu göreve fiilen başlatılmayan Serdar Atasoy hakkında 24.07.2020 ila emekliye ayrıldığı 02.11.2020 tarihi arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde başka bir görevlendirme yapılmış mıdır? Atasoy emekliye ayrılmadan önce hangi görevde bulunmaktaydı?

5- Serdar Atasoy’un terfi ettirildiği Yüksek Askeri Şura’nın yapıldığı 23.07.2020 tarihinde Atasoy hakkında devam eden herhangi bir soruşturma bulunmakta mıydı? Bulunmakta idiyse neden soruşturmanın sonucu beklenmeden terfi ve ataması yapılmıştır?

6- 1996 yılında teğmen rütbesi FETÖ elebaşı tarafından takılan, meslek yaşamının tamamında FETÖ'nün mahrem imamlarının kontrolünde bulunan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci generalin kurduğu WhatsApp grubunda yer alan, 2017 yılında FETÖ üyeliği suçlamasıyla soruşturma geçiren, FETÖ mahrem imamı ile irtibat kurduğuna dair hakkında düzenlenen savcılık evrakı mahkeme dosyasına giren Serdar Atasoy’un 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen terfi ettirilmesi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı gibi çok kritik göreve atanmasından dolayı Milli Savunma Bakanı olarak sorumluluk duymakta mısınız?

7- TSK içindeki FETÖ yapılanması ile mücadelede kritik öneme sahip Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na bir FETÖ mensubunun atanmasında siyasi yönlendirme olmuş mudur? Serdar Atasoy’un terfi ve atama kararlarının siyasi sorumluluğu kime ya da kimlere aittir?

Yeni Şafak gazetesi Atasoy olayını, "Bu adamı kim korudu" başlığıyla duyurmuştu.