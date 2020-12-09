BTS: TCDD sendikamıza ve çalışanlara baskı uyguluyor

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), Çin'e giden ilk ihracat treninin Halkalı'ya geri döndüğüne ilişkin açıklamasının ardından TCDD yönetiminin sendikaya ve işçilere baskı uygulamaya başladığını ve hukuk dışı davrandığını kaydetti.

Sendika tarafından yapılan açıklama şöyle:

04 Aralık 2020 Cuma günü Çerkezköy’den yola çıkan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın katılımıyla Kazlıçeşme’de yapılan törenle Çin’e uğurlanan, adının “Çin ihracat treni” olduğu belirtilen bir tren, Maltepe’den gerisin geri önce Halkalı’ya ve sonra da Çerkezköy’e dönmüştü. Konunun basına yansıması ve “Çin Treni” olduğu söylenen bu trenin, “tören için uydurulmuş bir mizansen” olduğunun ortaya çıkmasından sonra, apar topar “gerçek Çin ihracat treni” 06 Aralık Pazar günü yola çıkartılmıştı.

04 Aralık’ta bakanın gönderdiği trenin Çin treni olmadığı yeni verilerle de ispatlandı!

4 Aralık günü Bakanın katılacağı törenle yollanacak olan Çin Treni hazır olmadığından Çerkezköy’de beyaz eşya üreten firmanın yüklediği 6 vagon ile Çerkezköy’e ithalat ihracat taşımasında kullanılan Avusturya ve Macaristan’a ait 18 vagon toplanarak 24 vagondan oluşan 660 metrelik CİN TRENİ teşkil edilmiştir. Bu vagonlar, Çin’e giden vagonlar olmadığı için yükleme boşaltma yerleri olan Çerkezköy’e getirmek için mecburen Maltepe’den geri çevrilmiştir. Zaten bu trenin planlaması da Halkalı Pendik olarak yapılmıştır.

Gerçek Çin Treni iki gün sonra hazır olabilmiş, 42 vagondan oluşmuş, ilk trendeki 6 vagon bu tren dizisine eklenmiştir. Avusturya ve Macaristan’a ait 18 vagon Çerkezköy’de kalmıştır. Gerçek budur.

Gerçek dışı bir beyanımız varsa TCDD Taşımacılık A.Ş. bizim için gereğini yapsın. CİN trenini 320 kilometre gezdiren, Marmaray’dan 2 kez geçiren, Marmaray trenlerinin iptaline ve tehirine sebep olanlar hakkında kamu zararına yol açtıkları ve diğer sorumlulukları için gereğini yaptık, yapacağız ve Suç duyurusunda da bulunacağız.

TCDD Taşımacılık A.Ş. her açıklaması ile yeni bir skandala imza atıyor! Şimdi de; skandal videolarını yayınlayıp, yeni bir suçu daha itiraf ettiler!

TCDD Taşımacılık A.Ş. 7 Aralık 2020 tarihinde resmi twitter adresinden; “https://twitter.com/TCDDTasimacilik/status/1335693904658698243?s=20” linki ile servis ettiği videoda sendikamızı hedef alıp aşağılamaya çalışmasının yanında, videonun 40.saniyesinde inanılmaz bir skandala imza attıklarını İTİRAF etmiştir. Çünkü videonun 40.saniyesinde, Marmaray bölgesinde ilerleyen, Çin trenine ait olduğu iddia edilen lokomotifin içinde(markizde) yer alan görüntülerde; 2 gösterge ışıklı ve aktif olmasına rağmen, 3.gösterge aktif değildir ve KAPALIDIR. Aktif olmayan gösterge(en sol göstergede de kapalı olduğu gözükmektedir) kısaca ERTMS denilen “Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi” göstergesi olup, bu sistem kapalı olarak tren seyrinin yapılması hem YASAKTIR, hem de çok tehlikelidir! Bu, Marmaray Trafik Talimatına da açıkça aykırıdır.

İlk olarak 4 Aralık 2020 Cuma günü Bakan tarafından gönderilen trenin mizansen olduğunun ortaya çıkmasından sonra, hızla Türkiye sınırlarını terk etmesi için 6 Aralık ‘ta gönderdikleri ikinci ve asıl trenin bir an önce gitmesi için, tüm güvenlik kurallarının ihlal edildiği de böylelikle ortaya çıkmıştır! Bu da hem skandal, hem de suçtur!

TCDD Taşımacılık A.Ş. Yöneticileri Halkı Yanıltmaya Ve Suç İşlemeye Devam Etti!

Bu 3 günlük süre diliminde, halkımızın yoğun tepkisi ve yaşatılan mağduriyet nedeniyle, açıklama yapan TCDD Taşımacılık A.Ş. halkımızdan özür dileyeceğine, kamuya açık bir ortamda “hakaret” etmişti! Gelinen bu durum üzerine, sendika olarak, halkımızı ve kamuoyunu aydınlatmak üzere, 7 Aralık 2020 Pazartesi günü, Haydarpaşa Gar Binası altında yer alan sendikamız İstanbul 1 Nolu Şube Temsilcilik odasında basın toplantısı yapmak istedik.

Ancak, önce TCDD 1.Bölge Müdürlüğü yetkilileri, binada yıllardır restorasyon devam etmesine rağmen, birdenbire bu bahane ile sendikamızın girişini kapatmaya çalıştılar. Yetkisi olmadığı halde, kurum içi güvenlik biriminden sorumlu yöneticiler, sendikamız yöneticileri ve üyelerine karşı hukuk dışı davranıp suç işlediler. Bu hukuk dışı kurgulanmış çabalar sonuç vermeyince, bu sefer, sendikamıza gelmek isteyen basın mensuplarının kamuya açık olan gar sahasına girişini engellediler. Böylelikle, basının haber yapma, halkın haber alma, sendikanın yasal faaliyet yürütme hakkını engelleyerek Anayasal suç işlediler.

Basın Açıklamamızı Kadıköy Meydanı’nda Yapmak Zorunda Kaldık!

Yaşanan bu hukuk dışı süreç yüzünden açıklamamızı Kadıköy Meydanı’nda yaparken, TCDD ve Taşımacılık A.Ş.’nin ilgili yöneticileri hakkında; “mizansen tren sefere koyup kamuoyuna yalan söyledikleri, mizansen trenle Batı’ya yani Avrupa’ya gidecek vagonları ve 2 lokomotifi toplamda 320 kilometre dolaştırarak, kamu kaynaklarını kötüye kullandıkları, hem bu tren yüzünden, hem de Marmaray’da yaşanan iptal ve tehirler nedeniyle kurumu zarara uğrattıkları, seyrüsefer güvenliğini tehlikeye attıkları, sendikal haklar ile ilgili mevzuata aykırı davrandıkları, basının haber yapma özgürlüğünü, vatandaşların ulaşım ve serbest dolaşma hakkını kısıtladıkları, Anayasa, Uluslararası sözleşmeler ve diğer mer-i mevzuata aykırı davrandıkları için” suç duyurusunda bulunacağımızı bildirdik!

Çin treni mizanseni ve ortaya çıkan skandal olaylarda sorumlulukları olan TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilileri, gerçeklerin ortaya çıkmasından o kadar çok rahatsız olmuşlardır ki, sendikamızın Kadıköy Meydanı’nda yaptığı açıklamaya katılan üyelerimizin tespit edilmesi ve fişlenmesi için kurum içi yazı yazmışlardır. Kanunlara ve sendikal haklara saygı göstermeyen, sendikaların görevlerini yapmasını hazmedemeyen, demokrasiyi içine sindirememiş kurum yöneticilerinin yaptığı bu işlemler de adli anlamda suçtur!

Biz sendikal görevlerimiz gereği, dün olduğu gibi, bugün de gerçekleri söylemeye devam ediyoruz ve edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.