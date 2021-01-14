Brüksel'de polis şiddetine karşı protestolar

Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren İbrahima Barrie'nin ölümüne ilişkin protestolar sürüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 23 yaşındaki siyah gencin ölüm nedeni, "kalp durması" olarak açıklanırken, ailesinin avukatına göre İbrahima Barrie polisin hatası ve ihmali sonucu yaşamını yitirdi. Barrie'nin toksikolojik araştırmasında uyuşturucu kullanımına rastlanmadı.

Gösterilere polis müdahalesi

Çarşamba günü olayın meydana geldiği Sint-Lazarsuslaan'daki karakol civarında, Saint-Josse-Ten-Noode Belediye Başkanı Emir Kır'ın izniyle toplanan yaklaşık 500 kişi, İbrahima Barrie'nin gözaltında ölmesini protesto etti. Polisin, havai fişek atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etmesi üzerine olaylar büyüdü. Olayların ardından 116 kişi gözaltına alınırken, çatışmalarda 5 polis yaralandı.

Kralın aracı olayların arasında kaldı

Öte yandan, Brüksel'deki sarayından yaşadığı Laken Kalesi'ne giden Belçika Kralı Filip'in otomobili ile korumalarını taşıyan araç, olayların arasında kaldı.

Bu sırada, Filip'in aracına taş ve plastik mermiler isabet etti. Sivil polislerin uyarısı üzerine Kralın şoförü hızla U dönüşü yaparak, olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada Kral Filip'in içinde bulunduğu araç, bir süre tramvaylar arasında sıkışıp kaldı.

Ne olmuştu?

İbrahima Barrie, Cumartesi akşamı koronavirüs önlemlerine uyulup uyulmadığını kontrol eden polisleri cep telefonu kamerası ile filme aldı. Daha sonra kontrol noktasından koşarak uzaklaşan genç, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kelepçelenerek sorguya alınan Barrie, bir süre sonra fenalaşarak sandalyeden düştü.

Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahima Barrie, gözaltına alındıktan yaklaşık 1,5 saat sonra yaşamını yitirdi.