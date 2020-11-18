BRICS zirvesinde aşı ve 'terörle mücadele' mesajları

Rusya, Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya liderlerinin video konferans yoluyla yaptıkları 12. BRICS Zirvesi’nde pandemi sonrası ekonomiye, koronavirüs aşısına ve “terörle mücadele” başlıklarına dair mesajlar verildi.

Zirveye evsahipliği yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS ülkelerinin Covid-19 aşısı geliştirmeye yönelik çabaların birleştirilmesi gerektiğini belirterek Rus Sputnik V aşısının Çin ve Hindistan'da üretilebileceğini ifade etti.

Rusya'da ikinci aşının da ruhsat aldığını ve üçüncü aşının yolda olduğunu söyleyen Putin bu aşıların üretiminde ve kullanımında BRICS ülkeleriyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Putin 2 yıl önce Güney Afrika'nın inisiyatifiyle kararlaştırılan BRICS aşı geliştirme ve araştırma merkezinin kurulması sürecinin de hızlandırılmasını önerdi. Putin ayrıca Çin'in tüm dünyaya bu virüsle başarıyla mücadele edilebileceğini gösterdiğini dile getirdi.

Çin Devlet Başkanı: 1930'lardan sonraki en büyük resesyon

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise zirvede yaptığı konuşmada salgından dolayı dünya ekonomisinin 1930'larda yaşanan Büyük Buhran'dan (1929 krizi) bu yana en kötü resesyonu yaşadığını belirtti.

Aşı geliştiren Çinli firmaların Rusya ve Brezilya ile Faz 3 çalışmalarının bulunduğunu belirten Şi, Güney Afrika ve Hindistan ile de işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Uluslararası alanda tek taraflı yaptırım ve zorbalık eylemlerinin görüldüğünü söyleyen Şi, "Başkalarının içişlerine karışılmasına ve tek taraflı yaptırımlara karşı çıkmalıyız" dedi.

Çin Devlet Başkanı "Açık dünya ekonomisini inşa etmek için sıkı durmalı ve ulusal güvenlik kavramının korumacı amaçlar için istismar edilmesine karşı çıkmalıyız" diye konuştu.

Modi: BM'de reforma destek verin

Çin ile sınırda gerilim yaşayan Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi bir hafta içinde ikinci kez Çin Devlet Başkanı Şi ile bir zirveye katıldı. Modi son olarak Şangay İşbirliği Teşkilatı’nın çevrimiçi düzenlenen zirvesinde Çin Devlet Başkanı ile bir araya gelmişti. Modi BRICS üyelerinin pandemi sonrası ekonomik toparlanmada büyük bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Modi ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nde reform yapılması gerektiğini savunarak buna BRICS üyelerinin de destek vermesi çağrısında bulundu.

Modi BM’nin yanısıra Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Sağlık Örgütü’nde de reform yapılması gerektiğini söylediği konuşmasında ayrıca “terörizmi” dünya için başlıca tehdit olarak niteledi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa da yaptığı konuşmada BRICS ülkelerine ve uluslararası topluma pandemi nedeniyle ekonomisi zarar gören Afrika ülkelerine kurtarma paketi desteği bulunmaları çağrısı yaptı.

Zirvede 'terörle mücadele' stratejisi kabul edildi

Zirvenin sonunda Rusya’nın hazırladığı “terörle mücadele” stratejisi BRICS üyesi ülkeler tarafından kabul etti. Sözkonusu metin tüm ülkelere topraklarının sadece kendi yurttaşlarına yönelik değil diğer ülkelere yönelik “terörist faaliyetler” için de kullanılmadığının güvencesini verme çağrısında bulunuyor. Strateji belgesinde BM kararları uyarına Irak, Libya ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği de vurgulandı.