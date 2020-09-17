Brezilya'nın Pantanal bölgesinde yangın: Matto Grosso eyaleti olağanüstü hal ilan etti

Brezilya'nın Matto Grosso do Soul eyaletinde yönetim, büyük bir hızla yayılan yangınların dünyanın en büyük sulak alanı olan Pantanal'ın yüzde 15'inden fazla bölümünü yok etmesinin ardından olağanüstü hal ilan etti.

Eyalet valisi Reinaldo Azambuja, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olağanüstü halin 90 günden fazla süreceğini ve yangınla daha fazla mücadele etmeye yardımcı olacağını söyledi.

Brezilya'da 150 bin kilometre karelik alanı kaplayan ve Bolivya ve Paraguay'a da uzanan bölgede bu yıl çıkan yangın sayısı, geçen yıla göre yüzde 200 arttı. Brezilyalı Yerli Halklar Birliği örgütü, bölgede yanan alanın Sao Paulo'nun 15 katı büyüklüğünde olduğunu kaydetti.

Pantanal'ın yaklaşık bin 200 canlı türüne ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor. Bu türlerden 36'sı, soyunun tükenmesi riskiyle karşı karşıya. Yerel medya kuruluşları, geyik, kuş ve kedigil gibi hayvan türlerinin Transpanteneira karayoluna ulaştığını ve gönüllüler tarafından kurtarıldıklarını aktardı. Timsah ve aguti gibi türlerin ise bölgedeki en savunmasız türler olduğu kaydedildi.

Telesur'un Brezilya muhabiri Nacho Lemus, bölgede son 48 saatte 8 bin 900 noktada yangın kaydedildiğini ve dumanların perşembe gününe kadar Brezilya'nın güney doğusuna, Bolivya ve Paraguay'a ve Arjantin'in kuzey doğusuna ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Öte yandan, Arjantin ve Uruguay sınırında bulunan San Francisco de Asis kentinde yaşayanlar, bölgede "kara yağmur" yağdığını aktardı. Kentte yaşayanlar, kara suyun ve dev duman şeklindeki bulutların Pantanal'dan geldiğini düşündüklerini söyledi.

Matto Grosso yetkilileri, 79 yerleşim yerinin sert kuraklık yaşadığını ve yangının ülkenin kuzeyindeki Tocantins eyaletine ulaştığını bildirdi.

Öte yandan, Brezilyalı çevre örgütü İklim Gözlemevi, Eylül ayının ilk 15 gününde, geçen yılın aynı ayına göre daha fazla yangın görüldüğüne işaret etti.