Brezilyalı komünist gençler salgın inkârcısı Bolsonaro'nun istifası için kampanya başlattı

Vaka sayıları açısından dünyada 3. olan Brezilya’da, salgın inkârcısı faşist Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve ve Devlet Başkanı Yardımcısı Hamilton Mourão'nın istifası için uluslararası kampanya başlatıldı.

Dünyanın dört bir yanındaki ilerici, devrimci ve yurtsever gençlik örgütlerinden oluşan Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) ve Brezilya Komünist Gençlik Birliği (UJC) tarafından başlatılan kampanyada 13 milyon Brezilyalı’nın işsiz kaldığına ve bunun rekor bir sayı olduğuna vurgu yapılırken 15 milyon insanın ise pandemiyle beraber yoksulluk sınırının altına düştüğü belirtiliyor.

Son 1 yılda 4 sağlık bakanının değişmesiyle salgınla mücadele konusunda en kötü karnelerden birine sahip olan Bolsonaro iktidarı, geçtiğimiz yılın ilk aylarında salgının varlığını reddetmiş, yandaşları sokakta maskesiz eylemler düzenlemişti. Önlemlerin yetersiz kaldığı ve aşılamanın çok yavaş ilerlediği ülkede, yoksulluk da benzer biçimde hızla artış gösteriyor.

Türkiye Komünist Gençliği'nden destek mesajı

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) Güney Amerika Bölgesel Komitesi’nin başlattığı kampanyaya Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de gönderdiği mesajla desteğini ve dayanışmasını açıkladı.

TKG'nin destek mesajında, salgının dünya genelinde egemen sınıfların ortak karakterini bir kez daha afişe ettiği vurgulanırken Türkiye’de önlem adı altında uygulanan siyasi baskılara değinilen mesajda tüm bunlara rağmen halkın boyun eğmeyeceğinin altı çizildi.

“Pandeminin ortaya çıkışından sonra, bir kez daha sistemin ayırt edici yanına tanık olduk. Kapitalizm, bütün dünyada insanların kurtuluşunu vadeden bir çözüm önermekten çok uzak olduğunu kanıtladı.” denilen mesajda aynı zamanda iki ülkedeki yasakların ortak karakterine de vurgu yapıldı:

“Brezilya’da olduğu gibi COVID-19 Pandemisi Türkiye’de de Nisan ayı başlarında yükselişe geçti ve pandemi 'bahane edilerek' sosyal ve politik herhangi faaliyeti imkânsız hale getiren bir paket açıklandı. AKP hükümeti hastalığın yayılmasını önleyici gerçek bir önlem almamakla beraber özellikle komünistlerin aktiviteleri ve diğer politik öznelere engellemeler uyguladı.”