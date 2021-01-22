Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanı Koca, mutasyon nedeniyle geçici olarak uçuşların durdurulduğu ülkeler arasına Brezilya'nın da eklendiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar nedeniyle Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Koca Twitter hesabından "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir" açıklamasını yaptı.

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