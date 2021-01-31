Brezilya'daki Dünya Kupası stadında yangın

Brezilya'da 2014 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan stadlardan olan Castelão Arena'da yangın çıktı.
Ülkenin kuzey doğusundaki Fortaleza kentinde bulunan stadda çıkan yangın sonucunda stadın bir bölümünde hasar meydana gelirken, bazı kişiler dumandan zarar gördü.
Kentin itfaiye sözcüsü Oscar Neto, yangının çıkma sebebinin incelenme aşamasında olduğunu bildirdi. Yangının yayın bölümünde kısa devre oluşmasından dolayı çıktığı düşünülüyor.
Hasarın boyutunun henüz netlik kazanmadığı belirtildi.
60 bin kişilik kapasitesi olan Castelão Arena stadı, 2014 Dünya Kupası'nda 6 maça ev sahipliği yapmıştı.