Brezilya'da yere atılan maskeyi yutan penguen öldü

Brezilya sahillerinde bir penguen yüz maskesinin tamamını yuttuktan sonra ölü bulundu.

Yeni koronavirüs pandemisi sırasında endüstride ve sağlık alanında kullanılan N95 maskesi, Sao Paulo'nun kuzeyindeki Sao Sebastian'daki Juquehy Plajı'nda cesedi bulunmasının ardından kuşa yapılan otopsi sırasında bulundu.

Ölen kuş, Arjantin'in güney Patagonya bölgesinden göç ettikten sonra grubunun geri kalanından kaybolduğu düşünülen bir Macellan pengueniydi.

Otopsi yapan hayvan uzmanları tarafından kuşun midesini kaplayan yüzün resimleri Pazartesi günü yayınlandı.

Ölü Macellan pengueninin 9 Eylül'de keşfedildiğine inanılıyor.

İncelemeyi gerçekleştiren STK Instituto Argonauta Başkanı Hugo Gallo Neto, yerel basına şunları söyledi:

"Yüz maskeleri konusunda zaten uyardık ve bu vaka, bu tür atıkların deniz faunasında zarar ve ölüme neden olduğunun kesin kanıtıdır. Ayrıca uygun olmayan bir yere maske bırakan kişinin sorumsuzluğunu da gösteriyor çünkü bu aynı zamanda başkaları tarafından bulaşma riski taşıyan hastane atığı."

STK ayrıca, Juquehy Plajı da dahil olmak üzere Sao Paulo'nun kuzey kıyı şeridindeki plajlara Eylül ortasına kadar beş aylık süre içinde atılmış 113 yüz maskesi bulduklarını söyledi.

Dünya Çapında Doğa Fonu (WWF) Temmuz ayında, kişisel koruyucu ekipmanların (KKD) hastanelerden hatalı şekilde atılmasının çevre için yeni bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu: "Maskelerin yalnızca yüzde birinin yanlış bir şekilde atıldığı ve doğaya dağılmış olduğunu var sayarsak, bu ortamda ayda 10 milyon maske ile sonuçlanır."