Brezilya'da üç kuvvet komutanı istifa etti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yaptığı geniş kapsamlı kabine değişikliğine tepki gösteren kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanları istifa etti.

Bolsonaro ile bir süredir orduya atamalar konusunda tartışma yaşayan Savunma Bakanı Fernando Azevedo e Silva önceki gün istifa etmişti. Brezilya basını Silva'nın Bolsonaro tarafından istifaya zorlandığını duyurmuştu.

Bolsonaro dün geniş kapsamlı bir kabine değişikliğine giderek dışişleri ve savunma bakanlıklarının da aralarında olduğu birçok bakanlığa yeni isimler atamıştı. Savunma Bakanlığı'na General Walter Braga Netto getirilmişti.

Bu kararın ardından Brezilya ordusunun kara kuvvetleri komutanı Edson Leal Pujol, deniz kuvvetleri komutanı Ilques Barbosa ve hava kuvvetleri komutanı Antônio Carlos Bermudez istifa etti.

Brezilya'da 1985 yılından beri ilk kez ordunun üç kuvvet komutanı eş zamanlı olarak görevinden ayrıldı.