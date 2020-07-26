Brezilya'da tropikal sulak alanlarda çıkan yangınlar rekor düzeye ulaştı

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün (INPE) bir raporuna göre, 2020'nin ilk yarısında, dünyanın en geniş tropikal sulak alanı olan Pantanal'daki yangınlar şimdiye kadarki en yüksek sayıya ulaştı.

Enstitü, 1 Ocak'tan 23 Temmuz'a kadar jaguarlar, karıncayiyenler ve göçmen kuşlar da dahil olmak üzere yüzlerce türün ekosistemine ev sahipliği yapan bölgede 3 bin 682 yangın olduğunu söyledi. Bölge Amazon yağmur ormanlarının güney kenarında.

Pantanal Paraguay, Bolivya ve Brezilya'ya uzansa da, yangınlar özellikle Brezilya'nın Mato Grosso eyaletlerini ve ülkenin orta batısında Mato Grosso do Sul'u etkiliyor.

Mato Grosso do Sul ve Bolivya arasındaki sınırda bulunan Corumbá en çok zarar gören bölge oldu. Polis yetkilileri bazı yangınların beşeri olduğunu, ancak bazılarının bölgedeki iklim değişiminin bir sonucu olduğunu söyledi.

INPE tarafından yayınlanan sayılar, 1998'de yangınlar kaydedilmeye başlandığından beri en yüksek düzeye işaret ediyor. Bu büyüklüğe en yakın yangın, INPE'nin bin 691 yangın bildirdiğinde 2018'de meydana geldi.

INPE, sadece bu hafta Pazartesi ve Salı günlerinde uydu görüntülerinin 146 yeni yangın kaydettiğini ve 7.000 hektarı etkilediğini açıkladı.

16 Temmuz 2020'de Brezilya hükümeti 120 gün boyunca ateş yakmayı yasaklayan bir kararname çıkardı.

Pantanal bölgesinin içi Pantanal Matogrossense Ulusal Parkı'nın korunan bölgesinde yer almakta. Ancak, Pantanal bölgesinin yüzde 99'unun özel mülk altındaki tarım arazilerine ait olduğu tahmin ediliyor.