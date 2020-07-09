Brezilya’da kurye çalışanlarından iş durdurma kararı

Ülke genelinde iFood, Rappi ve Uber Eats firmaları tarafından yönetilen dağıtım sektörü çalışanları, pandemi sürecinde daha da kötüleşen çalışma şartlarını protesto edip 1 Temmuz Çarşamba günü Sao Paulo’da düzenledikleri yürüyüşte iş bırakma kararı verdiklerini açıkladılar.

Protestolara destek için çeşitli sosyal medya platformlarından gıda siparişi verilmemesi için çağrı yapıldı. Sao Paulo’da yaklaşık üç ay önce başlayıp güç kazanarak devam eden kurye çalışanlarının eylemi Pernambuco ve Minas Gerais gibi diğer eyaletlere de yayılıyor.

Protestoya katılan kuryelerin yaptıkları açıklamalara göre her ne kadar Covid-19 pandemisi ve sosyal izolasyon nedeniyle kurye hizmetine talep artmış olsa da, yapılan ödemelerde son aylarda belirli bir düşüş yaşanıyor ve şirketler, hizmetteki olası değişiklikler hakkında bilgi vermeyip tarifeler konusunda şeffaf davranmıyor.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü'nün (IBGE) yayınladığı verilerle birlikte, pandemi sürecinde kurye çalışanlarının yüksek bulaşma riski, düşük ücret ve uzun çalışma saatleriyle karşı karşıya oldukları ve kalifiye personellerin diğer bölgelere seyahat etmek zorunda bırakıldıkları doğrulandı.

Uni-Camp Sendika Çalışmaları ve Çalışma Ekonomisi Merkezi’nce yapılan araştırmaya göre, virüsten korunmak için gerekli ekipmanların sağlanması da büyük ölçüde kurye çalışanlarının inisiyatifine bırakılıyor ve masrafları kendi bütçeleriyle karşılamaları bekleniyor. Uni-Camp araştırmacısı olan Ludmila Costhek Abilio, kuryelerin hareketinin dağıtım sektörü içindeki sınıf farkındalığının bir sonucu olduğunu belirtti. Abilio, ''Dağıtım sektörünün önemli bir hizmet haline geldiği pandemi döneminde kurye çalışanları risk aldıklarını ve uygun şekilde ücretlendirilmediklerini fark ediyorlar. Kuryelerin seçim haklarının olduğu durumlarda bile şirketler ücret, ceza ve ikramiyeleri değiştiriyorlar. Çoğu zaman işçiler bu kuralların nasıl çalıştığını anlamıyorlar'' diye konuştu.

Şirketler ise yaptıkları açıklamalarda ücretlerdeki düşüşleri ve şeffaf olmadıklarına dair iddiaları reddediyor ve salgın nedeniyle sektörde daha fazla insanın çalışmaya başladığını, bu durumun da sektör içindeki rekabeti arttırdığını ileri sürüyor.

Kendilerine Antifaşist Kuryeler adını veren sektördeki düzinelerce işçinin Bolsonaro hükümetine karşı düzenlenen gösterilerde de etkin bir şekilde yer aldığı belirtiliyor. Çalışma şartlarına karşı örgütlenen kurye işçilerinin bisikletleri, renkli kıyafet ve sırt çantalarıyla Başkan Jair Bolsonaro’ya karşı düzenlenen protestoların sabit figürleri haline geldiklerine dikkat çekiliyor.