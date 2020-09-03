Brezilya'da kadın ve erkek futbol oyuncuları eşit ücret alacak

Brezilya Futbol Federasyon Başkanı Rogerio Caboclo, artık kadın oyuncuların erkek oyuncularla aynı ücreti alacaklarını belirtti.
Sputnik'te yer alan habere göre, cinsiyet ayrımcılığı olmadığını söyleyen Caboclo, Dünya Kupası'nda yarışan kadın milli oyuncuların da erkek oyuncularla eşit ücret alacağını söyledi.
Karar, kadın milli takımına ve İsveçli teknik direktörleri Pia Sundhage'e mart ayında iletildi. Uygulama gelecek yıl Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda ve bir sonraki kadın-erkek Dünya Kupası maçlarında uygulanacak.