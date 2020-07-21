Brezilya'da iki bakanda Covid-19 tespit edildi

Brezilya Vatandaşlık Bakanı Onyx Lorenzoni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Perşembe günü Covid-19'a benzer semptomlar göstermeye başladım. Cuma günü test yaptırdım ve sonucu pozitif çıktı" açıklamasını yaptı. Lorenzoni, kendisini karantinaya aldığını ve iyi hissettiğini söyledi.

Eğitim Bakanı Milton Ribeiro da Twitter üzerinden koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyururken, tedavi gördüğünü söyledi.

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ekonomiye zarar verdiği gerekçesiyle eyalet liderlerini sokağa çıkma yasaklarını gevşetmeye çağırmış, maske takmanın etkilerini hafife alan açıklamalar yapmıştı. Salgına karşı yeterince önlem almamakla suçlanan Brezilya lideri, daha önce koronavirüs için "Basit bir grip gibi" demişti.

Bolsonaro Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya girmişti.