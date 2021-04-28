Brezilya'da hükümete salgında ihmal soruşturması

Pandemide 400 bine yakın kişinin öldüğü Brezilya'da faşist devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun salgın politikalarını soruşturmak üzere bir komisyon kuruldu.

Kongre'nin üst kanadı Senato'da kurulan komisyon Bolsonaro hükümetinin Covid-19'a yaklaşımını, izolasyon ve karantina konusundaki tutumunu, aşılar ve ilaçlar için yaptığı anlaşmaları, eyaletlere kaynak transferini ve 4 Sağlık Bakanı'nın görevi bırakmasını soruşturacak.

Bakanlar ve yetkilileri çağırma hakkına sahip olan komisyonun 11 düzenli, 7 yedek üyesi bulunuyor. Üyeleri arasında yalnızca 4 kişinin Bolsonaro'ya yakın isimler olduğu komisyonun başkanlığına Sosyal Demokrat Parti Senatörü Omar Aziz seçildi.

Aziz, yaptığı konuşmada, siyasi tartışmalardan kaçınılması gerektiğini belirterek, "Brezilyalıların yüzde 86'sının Covid-19 nedeniyle ölen birini tanıdığını belirten anketler var. 400 bin ölümün yaşandığı yerde siyasi tartışma yapamayız" dedi.

Komisyon, sonuçları itibarıyla adli bir sürecin başlatılmasına olanak sağlayan, mahkemelere sunulacak bir rapor hazırlamak üzere, uzatılabilir karakterde ilk etapta 90 gün süreye sahip.

Federal hükümetin komisyonun kurulmasını ve soruşturma açılmasını engelleme çabaları nedeniyle önceki Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello da soruşturma kapsamına alındı.

Yapılan açıklamada komisyonun ülkedeki koronavirüsten ölümlerde hükümetin ihmalini araştıracağı belirtildi.

teleSUR'un haberine göre komisyon ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı anlaşmaları, etkinliği kanıtlanmamış ilaçların kullanılmasını, Covid-19 destek uygulaması üzerinden yapılan yayınları, iletişim stratejilerini ve yapılan harcamaları inceleyecek.

Komisyonun ele alacağı konular arasında Amazonas eyaletinden oksijen ve diğer malzemelerin talep edilmesi gibi eyaletler ve başkentlere kaynak transferi ve bunun yol açtığı kriz de yer alıyor.

Soruşturma kapsamında Bolsonaro'nun Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga'yı görevden alması ve üç bakanın istifası da incelenecek.

Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkesinde şimdiye dek yaklaşık 400 bin kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam vaka sayısının yaklaşık 14 buçuk milyona ulaştığı salgını küçümseyici açıklamalarda bulunmuş ve virüsü "küçük bir grip" olarak nitelemişti.