Brezilya'da CoronaVac aşısının Faz 3 deneme sonuçları açıklandı

Brezilya'da koronavirüse karşı Çin'de geliştirilen CoronaVac aşısının Faz 3 denemeleri tamamlandı.

Sao Paulo merkezli Butantan Biyomedikal Enstitüsü, aşının koronavirüsün Brezilya'da çok yayılan P1 varyantına karşı yüzde 50,7 oranında etkili olduğunu açıkladı.

Enstütünün açıklamasında, aşının ikinci dozunun iki haftadan uzun bir süre ertelenmesi durumunda, aşının etkinliğinin yüzde 62,3'e yükseldiği belirtildi. Aşının orta ve ağır vakalardaki etkinliğininse yüzde 83,7 ila yüzde 100 arasında olduğu kaydedildi.

Ülkede yapılan aşı denemelerine 12 bin 400 gönüllü katıldı.