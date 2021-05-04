Brezilya’da bir okula bıçaklı saldırı: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletinde bulunan Saudades kentinde bir okula bıçaklı saldırı gerçekleştiği bildirildi.

Eyaletten bir yetkili, okula saldırı gerçekleştiren bir gencin 2 çocuğu bıçaklayarak öldürdüğünü açıkladı.

Kent yetkilisi, olayın sabah saatlerinde gerçekleştiğini ve bir öğretmenin ciddi şekilde yaralandığını kaydetti. Saldırıyı gerçekleştiren gencin saldırının ardından kendini öldürme teşebbüsünde bulunduğu ancak polis tarafından yakalanarak hastaneye götürüldüğü belirtildi.