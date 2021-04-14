Brezilya'da bazı kentlerde ölüm sayıları doğum sayılarını geçti

Koronavirüsten ölümlerin en yüksek olduğu ülkelerden Brezilya'da 10'un üzerinde kentte ölüm sayıları doğum sayılarını geçti.

Ülkenin ikinci en kalabalık kenti olan Rio de Janeiro'da Mart ayında ölümlerin sayısı doğumların sayısının yüzde 16 üzerinde gerçekleşti. Resmi kayıtlara göre kentte Mart ayında 36 bin 437 kişi yaşamını yitirdi, doğum sayısı ise 32 bin 60 oldu.

Brezilya'da nüfusu 500 binin üzerindeki 10'dan fazla kentte de ölüm sayıları doğum sayılarını geçmiş durumda.

Son haftalarda dünyada her dört Covid-19 ölümünün biri 200 milyon nüfuslu Brezilya'da gerçekleşti. Bunda faşist devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun salgını hafife alan açıklamaları, tedbir almamakta direnmesi ve ülkedeki virüs varyantının daha bulaşıcı olmasının etkili olduğu belirtiliyor.

ABD'deki John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Brezilya'da geçen ay koronavirüsten 77 bin 515 kişi öldü, 2 milyonun üzerinde yeni vaka tespit edildi.

27 eyaletten 24'ünde yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının yüzde 80'in üzerine çıktığı ülkede aşılama programı ise ağır seyrediyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke nüfusunun yalnızca yüzde 3'ü iki doz koronavirüs aşısını olmuş durumda.

Worldometers'da yer alan verilere göre ABD ve Hindistan'dan sonra vaka sayısında üçüncü ülke olan Brezilya'da salgının başından beri kaydedilen vaka sayısı 13 milyon 600 bini geçti, toplam ölüm sayısıysa 358 bin 718'e ulaştı.